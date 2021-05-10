  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Російському шпигуну оголошено вирок у Данії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інженер-хімік за винагороду збирав інформацію технічного характеру - Російському шпигуну оголошено вирок у Данії
    Інженер-хімік за винагороду збирав інформацію технічного характеру
    Ілюстративне фото

    Громадянина РФ Олексія Нікіфорова засудили до трьох років увʼязнення та депортації

    До трьох років позбавлення волі засудив суд данського міста Аальборг російського громадянина Олексія Нікіфорова, якого було визнано винним у шпигунстві. Про це повідомляє місцеве видання Ekstra Bladet.

    Повідомляється також, що протягом років Нікіфоров збирав інформацію про технологічну компанію Північної Ютландії SerEnergy A/S та Технічний університет Данії (DTU).

    36-річний інженер-хімік передавав інформацію російській спецслужбі за окрему плату.

    Справа велась у закритому режимі, і тому деталі її майже не розкривалися.

    Засуджений не визнав себе винним. Він не був присутній при винесенні вироку.

    Його адвокат, Майкл Джул Еріксен, після короткої телефонної розмови зі своїм клієнтом заявив, що вирок буде оскаржено. Росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року.

    Окрім позбавлення волі, він засуджений до депортації з Данії з постійною забороною на в'їзд.

    Нагадаємо, що у квітні контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на території Волинської області громадянина Білорусії, що провадив розвідувальну діяльність за дорученням білоруського КДБ.

    Читайте також:

    Теги: Росія суд шпигун Данія адвокат КДБ університет вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies