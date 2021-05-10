Російському шпигуну оголошено вирок у Данії

Громадянина РФ Олексія Нікіфорова засудили до трьох років увʼязнення та депортації

До трьох років позбавлення волі засудив суд данського міста Аальборг російського громадянина Олексія Нікіфорова, якого було визнано винним у шпигунстві. Про це повідомляє місцеве видання Ekstra Bladet.

Повідомляється також, що протягом років Нікіфоров збирав інформацію про технологічну компанію Північної Ютландії SerEnergy A/S та Технічний університет Данії (DTU).

36-річний інженер-хімік передавав інформацію російській спецслужбі за окрему плату.

Справа велась у закритому режимі, і тому деталі її майже не розкривалися.

Засуджений не визнав себе винним. Він не був присутній при винесенні вироку.

Його адвокат, Майкл Джул Еріксен, після короткої телефонної розмови зі своїм клієнтом заявив, що вирок буде оскаржено. Росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року.

Окрім позбавлення волі, він засуджений до депортації з Данії з постійною забороною на в'їзд.

Нагадаємо, що у квітні контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на території Волинської області громадянина Білорусії, що провадив розвідувальну діяльність за дорученням білоруського КДБ.