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    Росію засипає чорним снігом

    Росіяни не здивувалися, вже не вперше
    У місті Омськ (Росія) випав чорний сніг. Про це повідомляє видання «РИА Новости». «Забруднення приземного шару повітря, що створюється викидами промислових підприємств, теплових електростанцій, транспорту та інших об’єктів, в більшій мірі залежить від метеорологічних умов. Метеорологічні умови в січні поточного року сприяли
    • Сьогодні, 16:31
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    Росіяни не здивувалися, вже не вперше

    У місті Омськ (Росія) випав чорний сніг. Про це повідомляє видання «РИА Новости».

    «Забруднення приземного шару повітря, що створюється викидами промислових підприємств, теплових електростанцій, транспорту та інших об’єктів, в більшій мірі залежить від метеорологічних умов. Метеорологічні умови в січні поточного року сприяли накопиченню шкідливих домішок в атмосфері у нічні та ранкові години», – розповіли в регіональному мінприроди.

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    Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що у Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг.

    Росія
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