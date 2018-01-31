Росію засипає чорним снігом

Росіяни не здивувалися, вже не вперше

У місті Омськ (Росія) випав чорний сніг. Про це повідомляє видання «РИА Новости». «Забруднення приземного шару повітря, що створюється викидами промислових підприємств, теплових електростанцій, транспорту та інших об’єктів, в більшій мірі залежить від метеорологічних умов. Метеорологічні умови в січні поточного року сприяли



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Росіяни не здивувалися, вже не вперше

У місті Омськ (Росія) випав чорний сніг. Про це повідомляє видання «РИА Новости».

«Забруднення приземного шару повітря, що створюється викидами промислових підприємств, теплових електростанцій, транспорту та інших об’єктів, в більшій мірі залежить від метеорологічних умов. Метеорологічні умови в січні поточного року сприяли накопиченню шкідливих домішок в атмосфері у нічні та ранкові години», – розповіли в регіональному мінприроди.

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Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що у Марокко (Північна Африка) вперше за 50 років випав сніг.