РосЗМІ назвали претендента на посаду Суркова

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Владислав Сурков

Владислав Сурков, який займається питанням України, цьго тижня ймовірно, піде у відставку

Президент РФ Володимир Путін вже цього тижня може визначитися з кадровим складом керівництва адміністрації президента і його помічник Владислав Сурков, який займається питанням України, ймовірно, піде у відставку. Претендентом на його посаду називають постпреда в Приволзькому федеральному окрузі РФ Михайла Бабича. Про це повідомляє російська газета «Коммерсант» з посиланням на джерела.

За інформацією кількох джерел виданя в російських держструктурах, до кінця цього тижня Володимир Путін може підписати укази, що визначають склад керівництва АП. За їх твердженням, низка ключових чиновників (до таких належать глава АП Антон Вайно і його перші заступники Олексій Громов та Сергій Кирієнко) свої посади збережуть, а кадрові маневри можуть торкнутися деяких помічників і радників Володимира Путіна, пише видання.

Співрозмовники видпання припускають, що у відставку підуть радник з економічних питань Сергій Глазьєв, помічник Юрій Ушаков (міжнародне співробітництво), а також Владислав Сурков (співпраця з СНД, Абхазією і Південною Осетією, а також кураторство України).

За відомостями видання, новим куратором міжнародних питань в АП замість Ушакова стане нинішній посол РФ в Китаї Андрій Денисов.

У разі, якщо пан Сурков піде, близький до Кремля співрозмовник «Коммерсант» найбільш імовірним кандидатом на його місце називає нинішнього повпреда в ПФО Михайла Бабича. Утім, зазначив він, на посаду куратора України можуть призначити і силовика: такий варіант можна буде розглядати як знак того, що «на українському напрямку все погано», пише видання.

За одним із сценаріїв, на зовнішньополітичному напрямку можлива ще одна важлива зміна, стверджує співрозмовник в одному з федеральних російських відомств. За цією версією, екс-спікер держдуми РФ Борис Гризлов, який є повноважним представником Росії в контактній групі з врегулювання ситуації в Україні, може перейти на посаду повпреда президента в Центральному федеральному окрузі РФ.

В оточенні Бориса Гризлова сказали виданню, що не чули про пропозицію йому стати повпредом президента в ЦФО, підкресливши, що «контактна група залишається пріоритетним напрямком».

За словами дипломатичних співрозмовниківякщо інформація з цього приводу підтвердиться, «на діяльності тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Україні це не позначиться».

Російські ЗМІ і раніше повідомляли, що Сурков може полишити свою посаду.