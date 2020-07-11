У Миколаєві до лікарні привезли активіста з вогнепальним пораненням голови



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Наразі медики надають йому необхідну допомогу

Поранений є очільником обласної організації ВО «Свобода»

У Миколаєві госпіталізовано місцевого громадського активіста із вогнепальним пораненням голови.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

«Сьогодні близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення від медиків ЛШМД, що з місця мешкання до них доставлений 33-річний чоловік з травмою голови. Під час проведення операції було встановлено характер травми – ненаскрізне вогнепальне поранення в голову», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що поранений – місцевий мешканець, активіст громадської організації.

Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації.

За інформацією ЗМІ, поранений – очільник обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Демид Губський.

Нагадаємо, 8 липня у Києві на вулиці Соломії Крушельницької в житловому комплексі сталася стрілянина. Стрілянина сталась недалеко від місця вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької.

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