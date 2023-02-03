Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції

Джерела «Главкома» повідомляють про місце і час зустрічі, але просять не оприлюднювати ці дані з міркувань безпеки

На вихідних керівництво фракціі «Слуга народу» планує провести зустріч з депутатами, аби в режимі «без телефонів, без відео та фотофіксації» предметно та «відверто» поговорити про подальшу роботу фракції. Про це «Главкому» стало відомо з джерел, близьких до керівництва «Слуга народу».

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Наразі частина депутатів від «слуг» перебувають за кордоном, що ускладнює ефективність голосувань монобільшості у Раді.

На наступному тижні парламент планує розглянути частину кадрових рішень, про які «Главком» писав раніше.

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Суспільство було обурене закордонним візитом депутата від «слуг» Миколи Тищенка в Таїланд. Також ще одним скандалом стало розслідування щодо власності депутата Халімона. Журналісти також повідомили про купівлю люксових автомобілів депутатами президентської фракції уде в час війни.

Організатори фракційної зустрічі сподіваються, що засідання фракції відбудеться «без подальшого зливу інформації в телеграм канали».

Нагадаємо, «Слуга народу» не змогла зібрати необхідну кількість голосів для виключення із фракції нардепа Миколи Тищенка, який оскандалився поїздкою до Таїланду.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

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Також заступник керівника голови парламентської фракції «Слуга народу» Павло Халімон опинився у центрі скандалу, придбавши будинок на Печерських пагорбах у центрі столиці.