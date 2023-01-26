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Вигнання Тищенка зі «Слуги народу»: чи підтримують рішення колеги нардепа

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вигнання Тищенка зі «Слуги народу»: чи підтримують рішення колеги нардепа
Депутата можуть відсторонити за поїздку за кордон
фото з відкритих джерел

Попри «відрядження» до Таїланду під час війни, Тищенко поки й надалі обіймає свої держпосади

«Слуга народу» не може зібрати необхідну кількість голосів для виключення із фракції нардепа Миколи Тищенка, який оскандалився поїздкою до Таїланду. Про це сказав один із членів фракції виданню «Українська правда».

За даними джерела, фракції не вдається зібрати голоси навіть за зняття Тищенка з посади заступника голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури. Також він поки залишається заступником голови депутатської фракції партії «Слуга народу».

«Голосів немає за виключення із фракції», – зазначив колега Тищенка.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Як відомо, нардепа мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад: «слуги» готують покарання Тищенку, який під час війни поїхав у Таїланд.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

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Теги: партія Слуга народу Таїланд Микола Тищенко

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