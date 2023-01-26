«Слуга народу» Тищенко виїхав до Таїланду

Про мету поїздки до Таїланду Тищенко не повідомив

У посольстві України в Таїланді анонсували зустріч з народним депутатом 27 січня

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зараз перебуває у Таїланді. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України в Таїланді інформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема в посольстві анонсували зустріч з народним депутатом 27 січня.

«Шановні громадяни України! Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, захід відбудеться 27 січня о 16.30. Також вказана адреса зустрічі. «Hotel Novotel 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan. 10330 Bangkok», – повідомили у посольстві.

До відома, про мету своєї поїздки народний обранець не обмовився у жодній зі своїх соціальних мереж. Натомість у своєму останньому дописі на сторінці у Facebook, Тищенко повідомив, що ініціював законопроєкт, ухвалення якого дозволить народним депутатам у вільний від парламентської роботи час офіційно брати участь у військових діях на фронті.

«Шановні українці, сьогодні, у 45 День Народження нашого Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, я ініціюю законопроєкт, ухвалення якого дозволить народним депутатам у вільний від парламентської роботи час офіційно брати участь у військових діях на фронті», – написав народний обранець.

Нагадаємо, нещодавно Тищенко втрапив у черговий конфуз. Політик вирішив привітати з днем народження Джо Байдена. 20 листопада президенту США виповнилося 80 років. Однак Тищенко довго не морочився, щоб підібрати слова вітання для американського лідера, а просто скопіював його біографію з Вікіпедії.