Розенблат подав до суду на Антикорупційну прокуратуру і НАБУ

Попередній судовий розгляд справи призначений на 30 січня

Народний депутат від БПП Борислав Розенблат позивається до НАБУ та САП. Про це йдеться у повідомленні Окружного адміністративного суду міста Києва. Повідомляється, що за відповідним позовом суд відкрив провадження. [READ_MORE] «Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного антикорупційного бюро, які були



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Борислав Розенблат Фото: УНІАН

Попередній судовий розгляд справи призначений на 30 січня

Народний депутат від БПП Борислав Розенблат позивається до НАБУ та САП.

Про це йдеться у повідомленні Окружного адміністративного суду міста Києва.

Повідомляється, що за відповідним позовом суд відкрив провадження.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії Національного антикорупційного бюро, які були погоджені із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій», - йдеться у повідомленні.

Також Розенблат просить суд зобов’язати детективів НАБУ та прокурорів САП дотримуватись вимог чинного законодавства «щодо дотримання гарантій депутатської недоторканності під час відповідного кримінального провадження».

Попередній судовий розгляд справи призначений на 30 січня.

Як відомо, Борислав Розенблат є фігурантом так званої «бурштинової справи». В його діях ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму $280 тис. Депутата підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобуванням бурштину в інтересах компанії-нерезидента.

20 жовтня суд знову зобов’язав Розенблата носити електронний браслет.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура припустила, що підозрюваний у хабарництві депутат Верховної Ради Борислав Розенблат після закінчення терміну дії запобіжного заходу може втекти за кордон.

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