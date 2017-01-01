«Антикорупційний переворот». Стали відомі деталі нічних переговорів Яценюка з американським послом

Доля законопроекту, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту, вирішувалася вночі

Законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення глав Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та Державного бюро розслідувань було знято з порядку денного після нічних переговорів Арсенія Яценюка, Андрія Парубія та Арсена Авакова з



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Арсеній Яценюк і Петро Порошенко

Доля законопроекту, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту, вирішувалася вночі

Законопроект, який давав парламенту право одноосібного звільнення глав Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції та Державного бюро розслідувань було знято з порядку денного після нічних переговорів Арсенія Яценюка, Андрія Парубія та Арсена Авакова з послом США в Україні. Про це «Главкому» повідомило проінформоване джерело.

За його словами, проект закону писав Руслан Князевич, тобто документ розроблявся в Адміністрації президента.

«Реально ідея була - збалансувати всі органи влади. ВР має конституційні повноваження щодо імпічменту президента, відставки Кабінету міністрів, звільнення членів уряду, генпрокурора та голови СБУ. Конституція передбачає наявність парламентського контролю над всіма органами державної влади», - сказав співрозмовник «Главкома».

Він наголосив, що в законопроекті йдеться не лише про НАБУ, а «про всі новостворені органи».

«Але всі сприйняли, що це закон проти Ситника, хоча питання Ситника взагалі не стоїть на порядку денному. Коли побачили таку реакцію сталося наступне. В 11-й ночі Яценюк запросив посла США. На цій зустрічі були Яценюк, Парубій і Аваков. Після 1,5 годин дискусії Яценюк запропонував не включати до порядку денного цей закон. Після чого Яценюк відправився до президента і переконав його зняти закон з порядку денного. Президент підтримав таке рішення. І о 3-й годині ночі закон був вилучений з порядку денного парламенту», - розповіло «Главкому» проінформоване джерело.

Як відомо, сьогодні нардепи мали голосувати за законопроект, який дозволяє звільнення директора НАБУ без аудиту. Ініціатори відповідного законопроекту - глава БПП Артур Герасимов та «Народного фронту» Максим Бурбак. За словами авторів, їхня мета – «забезпечити парламентський контроль за додержанням законності та захисту прав людини і громадянина». У проекті закону пропонувались зміни, зокрема до закону України «Про Регламент Верховної Ради України» і доповнити новою главою 331 такого змісту: «Висловлення недовіри директору Державного бюро розслідувань, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного агентства з питань запобігання корупції».

Однак сьогодні цей законопроект зник з порядку денного.

Голосування ж за звільнення Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету не скасували, і Рада підтримала це рішення.