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    Розвідника терористів затримано поблизу лінії розмежування на Донбасі (фото)

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    Затриманий мав при собі посвідчення терористичної організації &laquo;ДНР&raquo; - Розвідника терористів затримано поблизу лінії розмежування на Донбасі (фото)
    Затриманий мав при собі посвідчення терористичної організації «ДНР»
    Фото: Служба безпеки України

    Бойовик намагався провести рекогностування місцевості

    Учасника російсько-терористичних збройних формувань було затримано неподалік від лінії розмежування на Донбасі. Як йдеться у повідомленні СБУ, бойовик намагався провести рекогностування місцевості на лінії розмежування. За попередньою інформацією, його завданням було – отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.

    Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик – уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної «ДНР». На посадах «старшого розвідника» та «стрільця-помічника гранатометника» чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

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    Розвідника терористів затримано поблизу лінії розмежування на Донбасі (фото)
    Розвідника терористів затримано поблизу лінії розмежування на Донбасі (фото)
    Розвідника терористів затримано поблизу лінії розмежування на Донбасі (фото)

    Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. «ДНР» та посвідчення «Общественной организации ветеранов Новоросии». У ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

    Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури триває досудове розслідування. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об'єднаних сил, ОТУ «Схід» та військовою контррозвідкою СБУ.

    Нагадаємо, що протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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    Теги: АТО бойовики на Донбасі СБУ суд ДНР ЗСУ розслідування квиток влада
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