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    Думки вголос

    Ще один бойовик ДНР поповнив обмінний фонд

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Ще один бойовик ДНР поповнив обмінний фонд

    Перша «жертва» скасування ЗНО для жителів Донбасу?

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    Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса ДНР, жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий ДНР за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов ДНР - военнослужащего 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе.

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    Ще один бойовик ДНР поповнив обмінний фонд
    Ще один бойовик ДНР поповнив обмінний фонд
    Ще один бойовик ДНР поповнив обмінний фонд
    Ще один бойовик ДНР поповнив обмінний фонд

    Бесстрашный парень - ведь тут «тайные тюрьмы», «правосеки», «пытки за русский язык», «хунта», а он вот так открыто со всеми уликами поехал прямо к бандеровцам, покинул «русский мир». Не иначе как поступать собрался - может, надеется, что ему как иногороднему еще и общежитие дадут? Ну, крышей над головой он уже обеспечен. Очередная «жертва» российской пропаганды - и ведь никто не заставлял его все это подписывать. Ветеранское удостоверение зря с собой брал - льготы на обучение для жителей ЛДНР ввели, а вот льготы на проезд для участников боевых действий в Украине уже отменяют. Ну придется отвечать по закону.

    Все-таки льготы для абитуриентов с оккупированных территорий должны сопровождаться проверкой СБУ.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі СБУ ДНР
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