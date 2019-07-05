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    Думки вголос

    Українські спецслужби провели одну з найбільш вдалих операцій в своїй історії

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Українські спецслужби провели одну з найбільш вдалих операцій в своїй історії

    До рук наших силовиків потрапив важливий свідок у справі трагедії МН-17?

    Мовою оригіналу

    Кажется, наши спецслужбы провели одну из самых удачных операций в своей истории.

    Несколько дней назад в глубоком тылу у боевиков ДНР, в Снежном, силами ССО был похищен и вывезен на подконтрольную территорию подполковник Владимир Цемах (позывной «Борисыч»), который в 2014 году командовал силами ПВО боевиков в Снежном, когда над этим городом из российского «Бука» был сбит малазийский «Боинг» МН-17.

    Цемах является ключевым свидетелем по делу уничтоженного авиалайнера, и его показания помогут пролить свет на обстоятельства этой трагедии.

    Вот как сами боевики ДНР описывают спецоперацию по его похищению:

    «Квартира напротив, была снята двумя светловолосыми молодыми людьми, машину свою они ставили чуть поодаль в зеленых насаждениях, что в обилии растут вокруг бывшего Политцентра. Утром Цемах Владимир Борисович («Борисыч») отвез свою жену на работу (директор Снежнянского Горного техникума), вернувшись, получил по голове удар бутылкой, после чего на собственной машине был вывезен через один из пунктов пропусков («Марьинка») на коляске под видом парализованного отца по подложным документам. Сработали профессионально, действовали днем и абсолютно нагло».

    Сейчас Цемах находится в Киеве, арестован на 60 суток. Стрелков уже прокомментировал его задержание, и признал, что Цемах действительно в июле-августе 2014 командовал силами ПВО в Снежном.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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