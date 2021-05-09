Окупаційна влада Донбасу передала списки для обміну полоненими

Отриманий документ опрацьовується українською стороною в ТКГ

Керівництво України уточнює списки для обміну полоненими, які передали представники окупаційної влади на Донбасі. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила учасник української делегації в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Тетяна Іванова.

За її словами, ще взимку українська сторона передала свої списки на обмін полоненими.

«Весь цей час Україна наполягала, що б нам дзеркально були передані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавалися, і в квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють. Це, нарешті, сталося, і це дуже суттєвий крок, який дає надію, що ми дійдемо до того, що обмін відбудеться», – заявила Іванова.

За її словами, на сьогодні складно говорити про те, скільки українців можуть бути звільнені з окупованої території.

За словами представника Донецька в Тристоронній контактній групі Сергія Гармаша, російська делегація в ТКГ пропонувала передати Україні чотирьох жінок, однак представники окупаційної влади виступили проти цього.

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель висловила сподівання, що свято Великодня може стати хорошим приводом для розблокування обміну полоненими на Донбасі.