Байден виключив поставку Україні далекобійних ракет. Яку зброю нададуть США?

США не надсилатимуть Україні ракети, що можна використати для обстрілів території Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США не планують постачати Україні ракети великої дальності для потенційного ураження території Росії. Про це він сказав журналістам у Білому домі в понеділок, повідомляє CNN.

«Я не надсилатиму нічого, що може використовуватися для обстрілів Росії», – заявив Байден, відповідаючи на запитання, чи планується відправляти в Україну ракети великої дальності.

Коментуючи заяву Байдена, посол України в США Оксана Маркарова запевнила, що це не позначиться на передачі універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Ні в якому разі», – відповіла вона на питання, чи стосуються слова Байдена універсальних MLRS-систем, на які розраховує Україна.

За її словами, на сьогодні з адміністрацією США обговорюються поставки зброї в рамках нового пакету допомоги в $40 млрд, яка необхідна для відбиття російської агресії. Серед зброї, яку просить Україна, – і важка артилерія, і РСЗВ.

«Все в активній роботі. Ніяких призупинень немає», – додала Маркарова.

Нагадаємо, американські ЗМІ минулого тижня поінформували про плани адміністрації США надати Україні ракетні системи залпового вогню MRLS та HIMARS, які запитувала українська сторона. При цьому зазначалося, що рішення про поставки цих систем може бути прийняте вже цього тижня.

Ці системи можуть вести вогонь ракетами різної дальності ураження, максимальні значення яких варіюються від 70 до 300 км.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності. Ця зброя може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі.

Пентагон замовив для Українських збройних сил ще одну партію переносних зенітних комплексів «Стінгер».