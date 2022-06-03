Стефанчук у Німеччині закликав Шольца дати Україні сучасну зброю

Стефанчук «Ми очікуємо і (бронетранспортери) Marder, і (танки) Leopard»

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який перебуває з робочив віитом у Німеччині, зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та закликав його збільшити військову підтримку Києва. Про це повідомляє Spiegel.

«Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і (бронетранспортери) Marder, і (танки) Leopard», - сказав Стефанчук.

Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.

«Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений», – наголосив спікер ВР.

У межах візиту до Берліна голова Верховної ради також має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо .у своєму виступі в Бундестазі канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.