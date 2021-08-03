Емірати вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей від трьох років

В ОАЕ вакцинуватимуть проти Covid-19 дітей від трьох років препаратом Sinopharm

Понад 70% населення ОАЕ вже щеплені від коронавірусу

Об’єднані Арабські Емірати почнуть проводити щеплення від коронавірусу китайською вакциною Sinopharm дітям від трьох до 17 років. Про це повідомив уряд ОАЕ, пише The Guardian.

Як зазначається, в ОАЕ вже розпочали імунізацію дітей від 12 до 15 років вакциною компанії Pfizer.

За даними міністерства охорони здоров'я ОАЕ, станом на 1 серпня 78,95% населення (приблизно 9 млн людей), отримали одну дозу вакцини, тоді як 70,57% були повністю вакциновані.

У неділю в країні було зафіксовано 1519 нових випадків зараження Covid-19. Загалом в ОАЕ зареєстровано 682 377 інфікувань і 1951 смерть.

На днях головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від Covid-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.

А в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

Як відомо, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.