США збираються дозволити в'їзд лише вакцинованим іноземцям

США планують дозволити в'їзжджати до країни тільки вакцинованим іноземним відвідувачам, коли кордони відкриються

США планують дозволити в'їзжджати до країни тільки вакцинованим іноземним відвідувачам, коли кордони відкриються

Адміністрація Байдена розробляє план, згідно з яким майже всі іноземні туристи при подорожах у США повинні бути повністю вакциновані проти Covid-19

Білий дім планує дозволити подорожувати у США іноземцям, які мають підтвердження вакцинації проти Covid-19. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Адміністрація Байдена розробляє план, згідно з яким майже всі іноземні туристи при подорожах у США повинні бути повністю вакциновані проти Covid-19.

Представник Білого дому сказав, що міжвідомчі робочі групи наразі працюють над розробкою плану «послідовної та безпечної політики міжнародних подорожей» з поетапним підходом, який передбачає, щоб іноземні громадяни, які подорожують до США, були повністю щеплені «за деякими винятками».

Як відомо, надзвичайні обмеження на подорожі США були вперше введені щодо Китаю у січні 2020 року для подолання поширення Covid-19. Відтоді заборона США поширилася на людей, які не є громадянами США, які нещодавно відвідали Велику Британію, 26 країн Шенгенського блоку в Європі, Бразилію, Ірландію, Індію, Іран і Південну Африку.

Ті, кому наразі дозволено в'їжджати до країни, мають пред'явити доказ негативного результату тесту на коронавірус, зробленого упродовж трьох днів перед поїздкою.

До слова, Швейцарія відкрилась для українців: що потрібно знати туристам.

27 липня Іспанія відкрилась для українських туристів. Також влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест.

Як повідомлялося раніше, із 18 липня громадяни України можуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

Зазначимо, що для українців вже відкриті щонайменше 124 країни світу.