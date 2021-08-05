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    «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих

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    &laquo;Дельта&raquo;, в порівнянні з іншими штамами, більше уражає молодь - «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих
    «Дельта», в порівнянні з іншими штамами, більше уражає молодь
    Фото з відкритих джерел

    Різновид коронавірусу «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами

    У Тернопільській області виявили штам коронавірусу «Дельта». Про це заявила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, додаючи, що хворобу виявили у 52 людей.

    За словами Чайчук, захворюваність в області з липня зросла втричі. Це насторожує медичних працівників.

    На додачу «Дельта», в порівнянні з іншими штамами, більше уражає молодь.

    «Ми моніторили ситуацію в області. Ми перевірили 94 проби і виділили 52 позитивні зразки (на штам «Дельта» – ред.). Передали до референс лабораторії Центру громадського здоров'я і отримали підтвердження по всім. Ми сьогодні говоримо, що штам «Дельта» в області є», – сказала Чайчук.

    Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

    За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

    Головний держсанлікар нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації. Втім, за його словами, вакцинація захищає від «Дельти».

    До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

    Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що багаті країни мають запровадити мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу.

    Нагадаємо, що 4 серпня в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які надала Данія.

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    Теги: медицина лікарня Тернопільщина хвороби вакцинація коронавірус
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    «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих