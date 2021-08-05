«Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих
Різновид коронавірусу «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами
У Тернопільській області виявили штам коронавірусу «Дельта». Про це заявила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, додаючи, що хворобу виявили у 52 людей.
За словами Чайчук, захворюваність в області з липня зросла втричі. Це насторожує медичних працівників.
На додачу «Дельта», в порівнянні з іншими штамами, більше уражає молодь.
«Ми моніторили ситуацію в області. Ми перевірили 94 проби і виділили 52 позитивні зразки (на штам «Дельта» – ред.). Передали до референс лабораторії Центру громадського здоров'я і отримали підтвердження по всім. Ми сьогодні говоримо, що штам «Дельта» в області є», – сказала Чайчук.
Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.
За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.
Головний держсанлікар нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації. Втім, за його словами, вакцинація захищає від «Дельти».
До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.
Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.
Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що багаті країни мають запровадити мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу.
Нагадаємо, що 4 серпня в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які надала Данія.