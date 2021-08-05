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    Спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині

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    &laquo;Дельту&raquo; почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня - Спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині
    «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня
    Фото з відкритих джерел

    В Україні підтвердили щонайменше півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта»

    У Чернівецькій області медики виявили 34 випадки штаму коронавірусу «Дельта». Випадки захворювання зафіксовано у всіх районах області та у Чернівцях. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької облдержадміністрації.

    «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

    Як розповіла головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, у лабораторії прицільно досліджували матеріал, відібраний у недужих, що прибули з-за кордону, де «Дельта» вже активно циркулює.

    «Однак, зважаючи на здатність вірусу до швидкого поширення, можемо припустити, що він уже поширюється територією області. Тобто говоримо не лише про завезення «Дельти» з-за кордону, а й про внутрішнє інфікування», – зазначила Наталія Гопко.

    За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.

    Головний держсанлікар нагадав, що штам «Дельта» поширюється швидше, ніж інші штами, частіше призводить до госпіталізації. Втім, за його словами, вакцинація захищає від «Дельти».

    До слова, у місті, де вакцинували дві третини дорослих, другий місяць немає хворих.

    Також Україна перетнула позначку в шість мільйонів Covid-щеплень.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що багаті країни мають запровадити мораторій на ревакцинацію препаратами проти Covid-19 до кінця вересня, щоб бідні країни могли хоч трохи виправити гнітючу ситуацію з щепленнями від коронавірусу.

    Нагадаємо, що 4 серпня в Україну прибули 509 400 доз вакцини AstraZeneca, які надала Данія.

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    Теги: медицина Чернівецька область хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині