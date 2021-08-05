Ізраїль посилює карантин: список нових обмежень

Нові карантинні обмеження наберуть чинності цієї неділі

Через появу штаму «Дельта» з 8 серпня в Ізраїлі будуть діяти нові карантинні обмеження: рекомендована вакцинація, зменшення соціальних контактів та робота з дому. А з вересня навіть можливий повний локдаун.

«Епідемія індійського штаму («Дельта» – ред.) набагато більш заразна і поширюється зараз у всьому світі. Утримуйтеся від багатолюдних заходів і терміново вакцинуйтесь. Інакше у нас не залишиться іншого виходу, окрім як ввести жорсткі обмеження, включаючи локдаун», – йдеться в підсумковому прес-релізі з засідання кабінету, передає видання vesty.

У зв’язку з цим ізраїльська влада прийняла низку рішень, які наберуть чинності з неділі, 8 серпня. Зокрема це правила на в'їзду/виїзду з країни:

Повна заборона на відвідування червоних країн за винятком випадків, схвалених комісією в особливих випадках.

Список помаранчевих країн буде значно розширено і включить більшість держав світу. Повертаються з них – будь то щеплені чи ні – зобов'язані йти в карантин.

Також оновилися заборони, які діятимуть в середині країни:

Зелений стандарт пошириться на місця, де збираються менше 100 чоловік будь-якого віку, включаючи дітей віком до 12 років. Нагадаємо, що поки зелений стандарт діє тільки там, де збираються більше 100 чоловік.

Обов'язкове носіння масок на відкритій місцевості з присутністю більше 100 чоловік.

Урядові відомства і державний сектор за можливістю на 50% працюють з дому.

Приватному сектору також рекомендується за можливістю перевести співробітників на роботу з дому.

Вакцинований дорослий, під опікою якого знаходиться захворіла на коронавірус дитина до 12 років або інший дорослий, повинен йти в карантин.

Посилення контролю за дотриманням карантину та носінням масок.

Зелений стандарт – це пропуск для відвідування масових заходів, місць дозвілля в Ізраїлі, який видається тим, хто отримав дві дози вакцини або одужав від коронавірусу. Діє в Ізраїлі з 29 липня в обмеженому режимі, але з 8 серпня через кількість захворюваності буде розширений.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив на засіданні ізраїльського уряду про «необхідність підготувати населення до введення у вересні карантину на один місяць».

За минулу добу, 4 серпня, в Ізраїлі був офіційно підтверджений 3421 новий випадок зараження коронавірусом, а з півночі до 8 ранку – ще 446. За добу померли шість пацієнтів. Загальне число жертв коронавірусу досягло 6503.

До слова, новообраний президент Ізраїлю зробив третє щеплення.

Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж пʼять місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року. Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали майже 6 мільйонів ізраїльтян.

Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей. Через штам «Дельта» в країні зросла кількість інфікувань коронавірусом.