Сьогодні набувають чинності нові правила в'їзду в Україну

Кому доведеться піти на самоізоляцію та що змінилося

Із 5 серпня в Україні почали діяти нові правила перетину кордону. Вони покликані запобігти подальшому поширенню Covid-19. Про це інформує аеропорт «Бориспіль».

Від сьогодні обов'язковою для іноземців стає самоізоляція протягом 10 днів.

«Самоізоляції не потрібна іноземцям зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію», – пояснили в аеропорту.

Для в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, як і раніше, потрібно мати страховий поліс та один з наступних документів:

негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в'їзду,

довідку про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Потрібно також буде встановити додаток «Вдома». Самоізоляція припиняється у випадку отримання негативного тесту на коронавірус.

Українцям, які повертаються на батьківщину, також потрібно піти на самоізоляцію на 10 днів.

Вона не потрібна лише тим, хто має:

довідку про повну вакцинацію,

або документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

Водночас громадяни України, які не досягли 18-річного віку та українці, які виїхали за кордон до 4 серпня, також звільнені від необхідності йти на самоізоляцію.

Самоізоляція також припиняється у випадку отримання негативного результату тесту, крім осіб, які прибули з Росії та Індії.

Для невакцинованих осіб незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії, або відвідували ці країни більше ніж сім днів протягом останніх двох тижнів, встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 днів без права її дострокового завершення.

Нагадаємо, нові правила набули чинності згідно з рішенням Кабміну. Кабінет міністрів України оприлюднив внесені зміни до постанови №1236 стосовно запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з нововведенням, в країні планують посилити правила в'їзду на територію країни.

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