Румунія виділить 300 тисяч євро на розвиток демократії в Молдові – глава МЗС Румунії

Програма фінансової допомоги не була реалізована до кінця через те, що уряд на чолі з експрем'єр-міністром Іоном Кіку не підписав шостий додатковий протокол

За словами Ауреску, черговий транш фінансової допомоги Молдові є продовженням програми, яку погодив президент Румунії Клаус Йоханіс у грудні минулого року

Румунія виділить 300 тисяч євро на розвиток громадянського суспільства та незалежної преси у Республіці Молдова. Про це заявив міністр закордонних справ Богдан Ауреску під час візиту в Кишинів, у п’ятницю, 23 липня, передає кореспондент «Главкому».

«Ми вирішили від Румунії добровільно підтримати (Молдову – ред.) на суму 300 тисяч євро через Європейський фонд демократії (EED) з метою реалізації проектів на підтримку незалежного громадянського суспільства та преси у Республіці Молдова», – сказав Богдан Ауреску.

За словами Ауреску, черговий транш фінансової допомоги Молдові є продовженням програми, яку погодив президент Румунії Клаус Йоханіс у грудні минулого року.

«Ми вважаємо, що підтримка громадянського суспільства та незалежної преси в Республіці Молдова є центральними елементами розвитку демократичного суспільства», – сказав Богдан Ауреску.

Міністр зазначив, що обговорив з главою держави важливість узгодження нової програми безповоротної допомоги для виконання функцій угоди про безоплатну допомогу на суму 100 мільйонів євро, підписаної у 2010 році та закінченої у березні 2021 року.

Як уточнюють молдовські ЗМІ, програма фінансової допомоги не була реалізована до кінця через те, що уряд на чолі з експрем'єр-міністром Іоном Кіку не підписав шостий додатковий протокол, необхідний для продовження угоди. В результаті чого Молдова не отримала 60 мільйонів євро.

«Главком» раніше повідомляв, що румунська сторона чекає, коли в Молдові буде призначений уряд, який зможе повноцінно проводити обіцяні реформи, зокрема у напрямку боротьби з корупцією.

Нагадаємо, що протягом року у Молдові функціонував тимчасовий уряд. Після приходу до влади у кінці 2020 року лідерки партії «Дія та солідарність» Маї Санду, восени наступного року парламент був розпущений і вже 11 липня пройшли дострокові парламентські вибори, на яких здобула перемогу пропрезидентська політична сила. Консультації з приводу кандидатів на пости міністрів та очільника уряду офіційно розпочнуться після першого урочистого засідання парламенту.

Як повідомляв «Главком», одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови, що представила Санду, є політика добросусідства з Румунією та Україною.

Раніше Санду заявила, що новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ.

Також Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях».

Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.