Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях»

За прогнозом президентки Молдови, через кілька місяців найголовніші інститути судової системи і прокуратура пройдуть перевірку

Президентка Молдови розраховує, що в країні з'являться чесні судді

Президентка Республіки Молдова Майя Санду анонсувала створення нових антикорупційних інституцій і велику перевірку суддів і прокурорів. Про це молдавська лідерка заявила в інтерв'ю російському виданню «Комерсант».

«У нашій судовій системі з'являться нові структури, які займатимуться найсерйознішими корупційними схемами», – сказала Санду.

За словами молдавської лідерки, Вища судова палата (ВСП) стане першим органом, який пройде через серйозну оцінку. Таким чином, Санду розраховує, що в Молдові з'являться чесні судді.

«Це складна реформа (реформа юстиції, – ред.), Але зараз вона можлива, тому що у нас в парламенті є достатньо чесних людей, які проголосують за реформу судової системи. Кілька законів ми вже підготували. За них можна проголосувати в перші тижні роботи нового парламенту», – зазначила Санду.

До того ж, за словами Санду, команда «Дія і солідарність» вже підготувала ряд законопроєктів, з яких почнеться судова реформа.

«Перший закон – це чистка судової системи і системи прокуратури від корумпованих людей. Це реформа, яка не робиться за два місяці, тому що навіть якщо закон буде проголосований дуже швидко, потрібно створювати команду, яка буде займатися оцінкою суддів і прокурорів ... Чистка буде проведена на всіх рівнях, але почати потрібно з судової системи і з прокуратури. Через те, що ці органи не працюють нормально, у нас велика корупція», – розповіла президентка Молдови.

Санду підсумувала, що за кілька місяців найголовніші інститути судової системи і прокуратура пройдуть перевірку.

Раніше у партії Санду розповіли, в чому полягає проблема відносин між Україною і Молдовою.

Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.