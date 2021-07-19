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    Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях»

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    За прогнозом президентки Молдови, через кілька місяців найголовніші інститути судової системи і прокуратура пройдуть перевірку - Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях»

    За прогнозом президентки Молдови, через кілька місяців найголовніші інститути судової системи і прокуратура пройдуть перевірку

    Фото: kommersant

    Президентка Молдови розраховує, що в країні з'являться чесні судді

    Президентка Республіки Молдова Майя Санду анонсувала створення нових антикорупційних інституцій і велику перевірку суддів і прокурорів. Про це молдавська лідерка заявила в інтерв'ю російському виданню «Комерсант».

    «У нашій судовій системі з'являться нові структури, які займатимуться найсерйознішими корупційними схемами», – сказала Санду.

    За словами молдавської лідерки, Вища судова палата (ВСП) стане першим органом, який пройде через серйозну оцінку. Таким чином, Санду розраховує, що в Молдові з'являться чесні судді.

    «Це складна реформа (реформа юстиції, – ред.), Але зараз вона можлива, тому що у нас в парламенті є достатньо чесних людей, які проголосують за реформу судової системи. Кілька законів ми вже підготували. За них можна проголосувати в перші тижні роботи нового парламенту», – зазначила Санду.

    До того ж, за словами Санду, команда «Дія і солідарність» вже підготувала ряд законопроєктів, з яких почнеться судова реформа.

    «Перший закон – це чистка судової системи і системи прокуратури від корумпованих людей. Це реформа, яка не робиться за два місяці, тому що навіть якщо закон буде проголосований дуже швидко, потрібно створювати команду, яка буде займатися оцінкою суддів і прокурорів ... Чистка буде проведена на всіх рівнях, але почати потрібно з судової системи і з прокуратури. Через те, що ці органи не працюють нормально, у нас велика корупція», – розповіла президентка Молдови.

    Санду підсумувала, що за кілька місяців найголовніші інститути судової системи і прокуратура пройдуть перевірку.

    Раніше у партії Санду розповіли, в чому полягає проблема відносин між Україною і Молдовою.

    Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

    До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

    Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

    Нагадаємо, президент Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови. Згодом Зеленський провів телефонну розмову з главою Молдови Майєю Санду. У ході бесіди Зеленський привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

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    Теги: прокуратура реформа Молдова судова реформа закон партії політика корупція Майя Санду
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    Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях»