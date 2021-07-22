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    Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України

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    Країна вже направила до української сторони декілька запитів&nbsp; - Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України
    Країна вже направила до української сторони декілька запитів 

    Молдова ідентифікувала людей, які прибули з України задля викрадення екссудді

    Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло переконаний у тому, що до викрадення колишнього судді Миколи Чауса причетні державні установи України.

    Наразі країна вже направила до української сторони декілька запитів й очікує на відповідь. Про це пише Unimedia.

    «Я можу сказати вам, що до цього були залучені державні установи. Ми встановили осіб, які брали участь у справі Чауса», – відзначив Стояногло.

    Як відзначив генеральний прокурор, Молдова ідентифікувала людей, які прибули з України задля викрадення екссудді. Наразі країна надіслала декілька запитів нашій стороні щодо встановлення судово-позовного прохання й очікує на відповідь.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови.

    Також повідомлялося, що викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб. Про це заявив Василь Настасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса.

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    Теги: Генпрокурор Молдова викрадення суддя розслідування Микола Чаус
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    Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України