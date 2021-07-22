Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України

Країна вже направила до української сторони декілька запитів

Молдова ідентифікувала людей, які прибули з України задля викрадення екссудді

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло переконаний у тому, що до викрадення колишнього судді Миколи Чауса причетні державні установи України.

Наразі країна вже направила до української сторони декілька запитів й очікує на відповідь. Про це пише Unimedia.

«Я можу сказати вам, що до цього були залучені державні установи. Ми встановили осіб, які брали участь у справі Чауса», – відзначив Стояногло.

Як відзначив генеральний прокурор, Молдова ідентифікувала людей, які прибули з України задля викрадення екссудді. Наразі країна надіслала декілька запитів нашій стороні щодо встановлення судово-позовного прохання й очікує на відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса причетні 29 співробітників державної охорони Молдови.

Також повідомлялося, що викрадення колишнього українського судді Чауса є прямим нападом на національну безпеку Республіки Молдова шляхом в'їзду в країну спеціального підрозділу іноземних служб. Про це заявив Василь Настасе, голова парламентської слідчої комісії з питань викрадення Чауса.

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