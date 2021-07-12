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    Впевнена перемога Санду. ЦВК Молдови опрацювала 100% бюлетенів

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    Партія чинної президентки Маї Санду &laquo;Дія і солідарність&raquo; (PAS) набрала 52,80% голосів виборців - Впевнена перемога Санду. ЦВК Молдови опрацювала 100% бюлетенів
    Партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS) набрала 52,80% голосів виборців
    Фото: Diego Herrera / Global Look Press

    Партія чинної президентки Маї Санду виграла з великим відривом

    Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 100% бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, перемогла партія чинної президентки Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS), яка набрала 52,80% голосів виборців. Про це повідомляє NewsMaker.

    На другому місці, за даними ЦВК, опинився передвиборчий блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ), що набрав 27,17% голосів. Партія «Шор», за яку проголосували 5,74% виборців, на третьому місці.

    Решта формувань, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту. Так, блок «Ренато Вусатий» набрав 4,10% голосів, партія Платформа «Гідність і правда» (DA) – 2,33%. Решта кандидатів набрали менш як 2% голосів виборців.

    Видання пише, що в новому складі парламенту Молдови партія «Дія і солідарність» (PAS) може отримати 62-63 місця, блок комуністів і соціалістів – 32, а партія «Шор» – шість місць.

    Всього на виборах проголосували більше 1,477 млн виборців – 48,41% від загальної кількості громадян, які мають право голосу. За кордоном уже проголосували більше 212 145 громадян.

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    Теги: ЦВК вибори Молдова партії політика Майя Санду
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    Впевнена перемога Санду. ЦВК Молдови опрацювала 100% бюлетенів