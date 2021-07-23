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    Конституційний суд Молдови визнав законними результати парламентських виборів

    11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких&nbsp;перемогла пропрезидентська партія &laquo;Дія і солідарність&raquo; - Конституційний суд Молдови визнав законними результати парламентських виборів
    11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність»
    Фото з відкритих джерел

    У новому складі парламенту мандати отримають 101 депутат із трьох партії

    Конституційний суд (КС) Республіки Молдова визнав конституційними результати дострокових парламентських виборів і затвердив мандати новообраних депутатів парламенту нового скликання, передає кореспондент «Главкому».

    Конституційний суд Молдови, 23 липня у п’ятницю, під час засідання визнав вибори у Молдові, що пройшли 11 липня законними та дійними.

    КС підтвердив, що у новому складі парламенту мандати отримають 101 депутат із трьох партії: «Дія та солідарність», ПКРМ-ПСРМ або БЕКС (електоральний блок комуністів та соціалістів – ред.) та партія «Шор».

    Як відомо, 11 липня в Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, в яких перемогла пропрезидентська партія «Дія і солідарність». Політсила отримає 63 зі 101 мандата, за попередніми результатами, і сформує монобільшість.

    Як повідомляв «Главком», одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови, що представила президентка Санду, є політика добросусідства з Румунією та Україною.

    Раніше Санду заявила, що новий уряд Молдови почне підготовку до зустрічі з президентом РФ.

    Також Санду анонсувала створення нових антикорупційних органів та «чистку на всіх рівнях».

    Як повідомляв «Главком», в Молдові сформують відділ прокурорів по боротьбі з топкорупцією.

    До слова, у партії Санду розповіли, коли представлять кандидата на пост прем'єр-міністра.

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    Теги: вибори Молдова Конституційний суд партії політика
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    Конституційний суд Молдови визнав законними результати парламентських виборів