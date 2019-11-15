Рябошапка розказав, що пранкер Джокер надсилав йому повідомлення з вибаченням



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Руслан Рябошапка сказав, що нічого не відповів на повідомлення пранкера

Генпрокурор зазначив, що не знає, ким насправді є пранкер Джокер

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів, що пранкер Джокер надсилав йому повідомлення.

За словами генпрокурора, він нічого не відповів на повідомлення. Про це Рябошапка заявив в інтервʼю виданню «Настоящее время», а також показав журналістам фото листування.

«Хочемо перепросити, що використовували Ваше фото для спілкування з депутатами і міністрами. Сподіваємося, що це було не даремно», - написав хтось, хто міг бути Джокером.

Генпрокурор зазначив, що не знає, ким насправді є пранкер Джокер.

«Та й сам хотів би знати. Можливо, ця людина видасть телефонні апарати, з яких він листувався, і ми більше дізнаємося правди», - сказав Рябошапка.

З 30 жовтня в українському інформаційному полі зʼявився новий персонаж — «пранкер Джокер», який листувався з депутатами від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.

У фракції «Слуги народу» закликають генпрокурора розслідувати випадки листування пранкерів від його імені з нардепами президентської фракції.

Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

Згодом «Джокер» виявив, що особистий помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак є хрещеним батьком сина нардепа Тищенка.

Джерело: theБабель