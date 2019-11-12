Нардепи просять Рябошапку звільнити одіозного прокурора ГПУ Кулика (Документ)



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Прокурор ГПУ Костянтин Кулик

Під відповідним запитом поставили підписи 62 обранці

62 народних депутати звернулися до генпрокурора Руслана Рябошапки з вимогою звільнити прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст відповідного депутатського запиту.

«До нас як до народних депутатів надійшли звернення ГО «Стоп корупції» щодо неможливості подальшого перебування на посаді у генеральній прокуратурі Костянтина Кулика… Прокурор Кулик відомий всій Україні своїм скандальним корупційним минулим та здійсненням замовних політичних розправ над опонентами за завданнями колишнього керівництва держави. У рамках проведення реформи органів прокуратури було організоване тестування, на яке не з’явився вказаний прокурор», - сказано у запиті.

Депутати додали, що реформа прокуратури спрямована на очищення відомства і надання можливості доброчесним кандидатам обійняти посаду прокурора.

«Прокурор Кулик таким критеріям явно не відповідає», - підсумували обранці.

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Нагадаємо, що у жовтні 2019 Костянтин Кулик не з’явився на обов’язкову переатестацію, яка є необхідною умовою для роботи в Офісі генерального прокурора. Попри це досі немає наказу про його звільнення.

У коментарі «Главкому» звільнений з посади голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що прокурор Кулик перебуває на лікарняному і зможе пройти атестацію після одужання.

Натомість головний військовий прокурор Віктор Чумак на запитання «Главкому», чи не отримає реформована прокуратура в спадок від ГПУ недобросовісних прокурорів на кшталт Кулика або Столярчука, заявив, що «їх вже немає».

На початку листопада журналісти Bihus.info з’ясували, що над житловим комплексом «Дипломат Хол», що на Жилянській, 59 в Києві, без дозвільних документів добудовують цілий поверх, доступ до якого матиме лише прокурор генпрокуратури Костянтин Кулик та матір його дітей Ірина Німець.

Будівельні роботи по зведенню нового поверху почалися ще у 2015 році, коли Костянтин Кулик був військовим прокурором сил АТО. Саме тоді Костянтин Кулик став першим в Україні посадовцем, якого звинуватили у незаконному збагаченні.

У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, яка передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення. Через це НАБУ вимушене було закрити 65 справ про незаконне збагачення, у тому числі щодо Костянтина Кулика.

Наприкінці березня 2019 року на телеканалі «1+1» була оприлюднена заява прокурора Кулика, в якій сказано, фігурантами справи олігарха-втікача Сергія Курченка, яким ГПУ оголосила про підозру, є ексголова АПУ Борис Ложкін, ексголова Нацбанку Валерія Гонтарева, ексміністр екології Микола Злочевський, на той час чинний заступник голови АПУ Олексій Філатов та інші топ-чиновники.

Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що підозри Ложкіну, Гонтаревій і Філатову були скасовані.