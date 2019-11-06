Верещук вважає, що Рябошапка має взятися за пранкера Джокера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від імені генерального прокурора Рябошапки пранкер Джокер розіграв у месенджері кількох депутатів від «Слуги народу»

Рябошапці варто було б все таки розпочати певні гласні, негласні чи інші дії, аби встановити все-таки, хто використовує його ім'я, переписуючись з депутатами, каже Верещук

Випадки листування пранкерів від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з депутатами від «Слуги народу» мають розслідуватися правоохоронними органами.

Про це заявила представниця Кабінету Міністрів у Верховній Раді, народний депутат фракції «Слуга народу» Ірина Верещук на брифінгу в середу, 6 листопада, відповідаючи на запитання, чи обговорюватиме фракція «Слуга народу» листування членів фракції з пранкерами, де, зокрема, йшлося про нібито отримання членами фракції зарплати «в конвертах».

«Ми насправді будемо обговорювати, тому що занадто багато інсинуацій і маніпуляцій уже з даного приводу в публічній сфері задано. На мою думку, це моя суб'єктивна думка, власне генеральний прокурор Рябошапка, а позаяк він є часто згадуваний у переписках як одна зі сторін або як суб'єкт. Я думаю, йому варто було б все таки розпочати певні гласні, негласні чи інші дії, аби встановити все-таки, хто використовує його ім'я, переписуючись з депутатами Верховної Ради в такий спосіб, хто може собі дозволити подумати, що народний депутат може в такий спосіб переписуватись з генеральним прокурором. Це все має бути предметом детального аналізу правоохоронних органів», - сказала Верещук.

«Гратись у поліграф ми не будемо. Ми розуміємо, що ситуація занадто серйозно, аби на свій розсуд давати їй оцінку. Отже, ми сподіваємося, що правоохоронна система спрацює якісною, швидко і превентивно, щоб надалі таких речей не повторювати... Ми дуже сподіваємося, що тим випадкам нібито переписки з генеральним прокурором буде дано правову юридичну оцінку», - зазначила нардеп.

Вона також запевнила, що вона особисто ніколи не отримувала зарплати в конверті.

За даними ЗМІ, пранкер Джокер за останніх дні розіграв у месенджері кількох депутатів від «Слуги народу» від імені генерального прокурора.

Нагадаємо, пранкер «Джокер» опублікував переписку, яка відбувалася минулого пленарного тижня, в якій він від імені генпрокурора Руслана Рябошапки спілкується із заступником голови фракції партії «Слуга народу» Миколою Тищенком, зокрема, про гроші «в конвертах» для «слуг народу».

Джерело: Укрінформ