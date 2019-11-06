Рябошапка анонсував нові провадження щодо нардепів



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Руслан Рябошапка повідомив, коли можуть бути нові провадження щодо нардепів

Рябошапка анонсував нові провадження до Нового року

Генепальий прокурор України Руслан Рябошапка анонсував кримінальні провадження, у яких фігурнантами можуть бути народні депутати.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

На запитання журналіста, чи плануються або чи є вже в роботі провадження, де фігурують інші нардепи цього скликання, генпрокурор відповів ствердно.

«Думаю, що будуть (провадження, - ред.) до Нового року», - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Як повідомлялося, Верховна Рада вчора, 31 жовтня, зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.