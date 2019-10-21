Рябошапка створив департамент ГПУ у справах Майдану



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Руслан Рябошапка створив департамент Генпрокуратури у справах Майдану

До складу новоствореного департаменту входитимуть три відділи

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва у провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з протестами 2013-2014 років.

Про це повідомили у пресслужбі ГПУ.

Повідомляється, що до складу новоствореного департаменту входитимуть три відділи.

Водночас в структурі Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

Як повідомлялось, 16 жовтня Рябошапка не з'явився на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності для доповіді стосовно скандальної реформи Генпрокуратури.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»