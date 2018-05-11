Ryanair веде переговори іще з п’ятьма аеропортами

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Лоукостер планує розвиватися в Україні «дуже агрессивно»

Ірландський лоукостер Ryanair веде переговори з п'ятьма українськими містами щодо відкриття нових рейсів.

Про це повідомив головний виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі у інтерв'ю Українській туристичній газеті.

«Зараз ми ведемо перемовини ще з п'ятьма українськими містами - можливо, вже наступного літа ми відкриємо туди свої рейси. Я думаю, ми будемо розвиватися в Україні дуже агресивно і швидко нарощувати темпи своєї присутності на ринку», - зазначив О’Лірі.

Зокрема, мова йде про летовища Харкова, Одеси, Дніпра, Херсону та Вінниці.

«І я буду дуже радий, якщо наступного літа ми зможемо запропонувати нашим пасажирам рейси до такого гарного міста, як Одеса. Але поки що рано говорити про конкретику, нашим і українським учасникам переговорів ще необхідно багато попрацювати для успішної реалізації даного проекту. Поки що завданням №1 для нас є успішний початок польотів до Києва», - зазначив директор.