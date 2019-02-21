Рятувальники оголосили штормове попередження у найближчі дні



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У ДСНС попередили українців про погіршення погоди

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов 22-24 лютого.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«22-24 лютого зміна погодних умов: 22 лютого у західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та Донецькій областях помірний сніг (відновлення снігового покриву висотою 1-6 см), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах значний сніг, зниження температури в Україні вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-6° морозу», - йдеться в ньому.

Крім того, за даними синоптиків, 23-24 лютого утримається холодна без істотних опадів погода з температурою вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-18° морозу, вдень 5-10° морозу.

Раніше повідомлялося, що завтра в Україну прийде різке похолодання зі снігопадами і хуртовинами. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.