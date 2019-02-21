Завтра в Україну прийде різке похолодання зі снігопадами і хуртовинами



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Найближчої ночі морози вдарять до -9

Найближчої доби, 22 лютого, внаслідок вторгнення на територію України арктичного повітря з півночі Європи, очікується суттєве зниження температури, до того ж в більшості областей, окрім північно-східних, похолодання супроводжуватиметься випаданням снігу, на заході та півдні - із посиленням вітру, повідомляє Укргідрометцентр у четвер.

Так, у п'ятницю в західних, південних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях сніг (на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській і Миколаївській областях - з дощем), місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах рясний сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах більшості областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, удень в західній та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Зниження температури вночі до 4-9 ° морозу, на півночі Лівобережжя до 10-14 °, вдень до 2-7 ° морозу; на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській і Миколаївській областях протягом доби від 2 ° тепла до 3 ° морозу. У Криму вночі без опадів, вдень дощ, температура 2-7 ° тепла.

У Києві - без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Зниження температури до 5-7 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 22 лютого найвища температура вдень була 12,7 у 1990 р., найнижча вночі -25,0 - у 1929 р.

У суботу, 23 лютого, за прогнозом синоптиків в Україні збережеться холодна, без опадів, погода, лише вночі в Приазов'ї і Криму сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12 ° морозу, вдень 2-7 ° морозу; в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі 12-17 °, вдень 5-10 ° морозу.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10 °, удень 3-5 ° морозу.