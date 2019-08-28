Вибух у Дрогобичі: двоє постраждалих у тяжкому стані



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Під завалами можуть перебувати ще три особи

Двоє постраждалих, з них одна дитина, внаслідок вибуху у житловому будинку у Дрогобичі Львівської області перебувають у тяжкому стані. Під завалами в будинку, де після вибуху стався обвал під'їзду, можуть перебувати ще люди.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«На 6:00 у медичні заклади міста Дрогобич госпіталізовано 7 постраждалих, з них 4 дитини віком 6, 9, 12 та 17 років. Двоє постраждалих, з них 1 дитина, знаходиться у важкому стані. Одна особа загинула. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще три особи. Рятувальні роботи продовжуються», - вказали в департаменті.

Причини руйнування будинку та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2:50 на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще 7 — постраждали.