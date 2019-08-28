Обвал будинку в Дрогобичі: знайшли ще одну жертву



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Кількість жертв зросла після того, як під завалами будинку, де після вибуху стався обвал під'їзду, знайшли ще одне тіло

На місці обвалу частини житлового будинку у Дрогобичі рятувальники виявили ще одну загиблу особу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій станом на 8:20 год.

Як повідомлялося сьогодні вранці, двоє постраждалих, з них одна дитина, внаслідок вибуху у житловому будинку у Дрогобичі Львівської області перебувають у тяжкому стані. Під завалами в будинку, де після вибуху стався обвал під'їзду, можуть перебувати ще люди.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2:50 на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще 7 — постраждали.