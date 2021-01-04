Рятувальники попередили водіїв про туман у більшості регіонів

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг

Видимість 200-500 м (1-й рівень небезпеки, жовтий) – ДСНС

В України 4 січня у більшості регіонів очікується туман. Про це повідомила пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«4 січня в Україні, крім північних областей, туман, видимість 200-500 м (1-й рівень небезпеки, жовтий)», ─ йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Як повідомлялося, народний синоптик розповів, коли в Україні чекати снігопадів і морозів.

Також нагадаємо, Український Гідрометцентр повідомив, що у січні 2021 року в Україні середня місячна температура очікується від 0 до -4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла, що на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.