Метеорологи оприлюднили прогноз на 2021 рік

2021 рік буде прохолоднішим за попередні роки, проте все одно залишиться одним з шести найтепліших років

Вчені Метеорологічного бюро Великої Британії прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, але наступний рік все одно залишиться одним з шести найтепліших років. Про це повідомляє ВВС.

«У результаті погодного явища Ла-Нінья температура знизиться, але вплив парникових газів залишиться значним. Дослідники говорять, що Земля, ймовірно, буде приблизно на 1°С спекотнішою, ніж в доіндустріальну епоху», ─ пише видання.

Відзначається, що це буде сьомий рік поспіль, близький до цієї позначки або вище.

«Згідно з прогнозами Метеорологічного бюро, температура Землі у 2021 році, ймовірно, буде на 0,91-1,15°C вищою, ніж у період у 1850-1900 роках з середнім значенням у 1,03°C. Прогноз на 2021 рік трохи нижчий, ніж у попередні роки, через початок явища Ла-Нінья у тропічній частині Тихого океану», ─ додає видання.

Ла-Нінья виникає, коли сильні вітри несуть теплі поверхневі води Тихого океану з Південної Америки у напрямку Філіппін. Замість них на поверхню виходять більш холодні води з глибин океану. Очікується, що це знизить температуру поверхні моря на 1-2°C, що, ймовірно, не дасть 2021 року встановити новий температурний рекорд.

«Глобальна температура у 2021 році навряд чи стане рекордною через вплив Ла-Ніньї, але вона буде набагато теплішою, ніж в інші минулі роки Ла-Ніньї, такі як 2011 і 2000, через глобальне потепління», ─ сказав професор Адам Скейф, керівник відділу довгострокових прогнозів Метеорологічного бюро.

Додається, що у 1999-2000 роках була сильна Ла-Нінья, але з тих пір глобальна температура підвищилася на 0,4°C.

«Мінливість циклу Ла-Ніньї/Ель-Ніньо є другим за важливістю чинником у визначенні температури Землі, але він просто затьмарюється штучним ефектом збільшення кількості парникових газів в атмосфері», ─ сказав учений з Метеорологічного бюро доктор Нік Данстон.

Метеорологічне бюро заявляє, що його досвід у прогнозуванні попередніх річних температур вселяє впевненість у прогнозах наступного року.

Дані з січня по жовтень цього року вказують, що річна температура буде на 1,17°C вищою середнього значення 1850-1900 років.

2016 рік залишається найтеплішим роком за всю історію спостережень: 2020 рік змагається за друге місце з 2019 роком.

Згідно з попередньою оцінкою Всесвітньої метеорологічної організації, найтепліші шість років у глобальних записах, які ведуться з 1850 року, зараз припадають на період з 2015 року. Метеорологічне бюро очікує, що 2021 рік вийде на рівень 2018 року і вийде на шосте місце.

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