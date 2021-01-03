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    В Одесі п'яний водій влаштував гонки з поліцією

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    Правоохоронці наздогнали іномарку на одній з вулиць - В Одесі п'яний водій влаштував гонки з поліцією
    Правоохоронці наздогнали іномарку на одній з вулиць

    Документів у водія не було, а в багажнику автомобіля виявили контрабандні сигарети

    В Одесі п'яний водій влаштував перегони, намагаючись втекти від поліції.

    Як повідомили у пресслужбі управління патрульної поліції в Одеській області, сьогодні вночі на вулиці Академіка Заболотного увагу патрульних привернув автомобіль Renault.

    «Водій керував автомобілем у темний час доби без включеного ближнього світла фар», – пояснили в прес-службі.

    Зазначається, що інспектори включили червоно-сині проблискові маячки і за допомогою гучномовця наказали водію зупинитися. Однак він не реагував і, збільшивши швидкість, намагався втекти. Правоохоронці наздогнали іномарку на одній з вулиць і зупинили шляхом блокування ділянки дороги.

    Як з'ясувалося, чоловік керував автомобілем, не маючи при собі посвідчення водія. Також, за даними прес-служби, водій був у стані алкогольного сп'яніння.

    Крім того, під час поверхневої перевірки в багажнику автомобіля патрульні виявили чотири пакети з сигаретами без наявності акцизу.

    Інспектори склали на водія адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КпАП по ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КпАП і по ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КпАП.

    З огляду на наявність в автомобілі підакцизних товарів, на місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події.

    Теги: дороги Одеса водій автомобіль чоловік
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