Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві 24-25 серпня очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, а 26-27 серпня - надзвичайний (5 класу)

У більшості регіонів України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«24-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (26-27 серпня крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей)», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Києві 24-25 серпня очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, а 26-27 серпня - надзвичайний (5 класу). А в межах Київської області упродовж 24-26 серпня у східних, північних районах, також в районі Фастова, Миронівки, Борисполя утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у Херсонській області спалахнув сухостій та очерет на площі близько 5 га.