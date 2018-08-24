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    Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    У Києві 24-25 серпня очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, а 26-27 серпня - надзвичайний (5 класу)

    У більшості регіонів України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    «24-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (26-27 серпня крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей)», - йдеться в повідомленні. 

    Зокрема, у Києві 24-25 серпня очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки, а 26-27 серпня - надзвичайний (5 класу). А в межах Київської області упродовж 24-26 серпня у східних, північних районах, також в районі Фастова, Миронівки, Борисполя утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 

    Нагадаємо, у Херсонській області спалахнув сухостій та очерет на площі близько 5 га.

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