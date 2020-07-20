Рятувальники попереджають про паводки: які річки вийдуть з берегів



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Після сильних дощів на заході країни очікується підйом води у річках

Очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 метра

У річках на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та Волині через сильні зливи 20 липня очікується підняття рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС.

«Протягом 20 липня в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок Закарпатської області швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8м; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1 м над рiвнями на 08 год 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Також 20 липня на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.