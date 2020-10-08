Пожежі на Луганщині: рятувальникам залишилось загасити один осередок займання



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На Луганщині понад тиждень горить ліс Фото: ДСНС

Рятувальники борються з вогнем поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка

У Луганській області на ранок четверга, 8 жовтня, не погасили лише один з 10 осередків масштабної природної пожежі, яка розгорілася ще тиждень тому. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 годину 8 жовтня, з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 9 осередків ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Так, продовжується гасіння одного осередку (осередок № 1) поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка. Загальна площа осередку — 4 тис. 640 га. Ліквідовано — 4 тис. 490 га, залишається — 150 га (локалізовано).

За попередніми оцінками орієнтовна загальна площа пройдена вогнем складає понад 20 тис. га.

Авіація ДСНС з початку гасіння здійснила 617 скидів, 1 тис. 964 тони води.

В ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб. Крім цього постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

Напередодні на Луганщині рятувальники ліквідували найбільший осередок пожежі.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині пожежники загасили сім з десяти основних осередків вогню.

У понеділок 5 жовтня на Луганщині між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонували снаряди.

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Тоді на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.