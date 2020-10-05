На Луганщині пожежники загасили сім з десяти основних осередків вогню



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У Новоайдарівському районі Луганщини вогонь охопив приблизно 1,4 тис га лісових насаджень

Рятувальники вживають заходів щодо локалізації осередка пожежі на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району

На Луганщині 5 жовтня станом на 18.00 з десяти основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано сім і ще дві – локалізовано. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що рятувальники вживають заходів щодо локалізації осередка пожежі на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, де вогонь охопив понад 1,4 тис. га лісових насаджень.

«Сили і засоби ДСНС зосереджено на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ)», – заявили у ДСНС.

Рятувальники наголосили, що завдяки застосуванню наземних сил та авіації не допущено поширення вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

«Загалом до гасіння пожеж залучено близько 2,5 тис. осіб та понад 250 од. техніки, з них від ДСНС – майже 700 осіб та понад 120 од. техніки, у тому числі 3 літаки Ан-32П та 2 вертольоти ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок 5 жовтня на Луганщині між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонують снаряди.

Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Тоді на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Станом на ранок 5 жовтня рятувальники ліквідували на Луганщині ще два осередки пожеж.

На сьогоднішній день поліція відкрила 11 справ через пожежі на Луганщині.