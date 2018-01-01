Саакашвілі зібрався судитися із заступником генпрокурора

Саакашвілі обурився через заяву Єніна у ЗМІ

Колишній голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі має намір судитися із заступником генерального прокуратура України Євгеном Єніним, який у коментарі одному із ЗМІ заявив, що Саакашвілі на допиті фактично підтвердив свою розмову із бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком. Про це Саакашвілі у вівторок написав на своїй сторінці у



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Заступник генерального прокурора Євген Єнін

Саакашвілі обурився через заяву Єніна у ЗМІ

Колишній голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі має намір судитися із заступником генерального прокуратура України Євгеном Єніним, який у коментарі одному із ЗМІ заявив, що Саакашвілі на допиті фактично підтвердив свою розмову із бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком.

Про це Саакашвілі у вівторок написав на своїй сторінці у Facebook.

«...я сьогодні ж подаю до суду за наклеп! На яких дурнів розрахована ця брехня, адже є всі протоколи допитів, їх легко перевірити ще раз і переконається, що вони як завжди нахабно брешуть», - зазначив Саакашвілі.

До слова, 6 лютого адвокат Саакашвілі подав касацію на рішення суду у справі про надання захисту.

Нагадаємо, у вівторок Окружний адмінсуд Києва не задовольнив скаргу Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Напередодні Саакашвілі програв апеляцію про отримання статусу біженця.

Крім того у ніч проти 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, який був обраний для Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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