Садовий поскаржився, що президент захищає високопосадовця, який може бути причетним до обстрілу будинку мера



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Порошенко, сказав, що Василь нормальний…», - переказує Садовий

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що, на його думку, до обстрілу його будинку у 2014 році може бути причетний генерал Василь Пісний, який зараз є заступником начальника головного управління «К» Служби безпеки України.

«Поставили охорону, яка записує, хто зайшов до будинку, хто вийшов. Порушили кримінальну справу. Я дзвонив президенту і озвучив прізвище людини, яка, на мою думку, дотична до виконання обстрілів. Він сказав, що не вірить, що це могла вчинити ця людина. Слідчі досі розбираються. Фактично ця кримінальна справа триває вже чотири роки. Після обстрілу, як пам’ятаєте, була ще граната, яку кинули на подвір'я. Знайшли хлопця, який її кинув. Він тільки одну встиг кинути, у нього в наплічнику ще було декілька», - розповів Садовий.

На питання «Главкома», кого він підозрює в обстрілі, чиє ім’я назвав президенту, Садовий відповів, що назвав ім’я генерала Василя Пісного, який зараз у верхівці керівництва СБУ (зараз пан Пісний є заступником начальника головного управління «К» Служби безпеки України – «Главком»).

«Це задача слідчих цим займатись (шукати докази). Я дзвонив президентові перед тим, як кинули гранату до мого подвір’я, і казав: «Петре Олексійовичу, якийсь маю неспокій на серці. Чує моє серце, що буде знов якась провокація, зверніть на це увагу». І озвучив йому прізвище, кого підозрюю. На що він сказав, що «Василь – нормальний чоловік і не буде цього робити». Потім, коли кинули гранату, президент мені подзвонив і сказав, що це ж не Василь», - повідомив посадовець.

25 липня 2014 року прес-служба Львівської міськради повідомила: по будинку міського голови завдано удару з протитанкового гранатомета «Муха». Снаряд потрапив у кут будинку, внаслідок чого було пошкоджено дах, балка і чотири секції вікон на третьому поверсі. У момент пострілу мера та його родини вдома не було.

Другий замах трапився того ж року, але 26 грудня. І знову стріляли з гранатомета. У будинку львівського градоначальника вибило вікна і двері, також частково пошкодило одну стіну. І цього разу Андрія Івановича і членів родини вдома не було. Сам мер тоді прокоментував інцидент так: «Це вже переходить межі здорового глузду! Але якщо не розкритий попередній замах, то цього варто було очікувати».

Третій замах стався увечері 29 жовтня 2015-го. Тоді у подвір'я Садового кинули гранату. Цього разу сім'я була у помешканні. «Приїхав додому, переодягнувся і ми з дружиною були власне на кухні, дивилися передачу і в цей час вибух, гасне світло, починають плакати діти», – розповів міський голова Львова. Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 29-річний львів'янин Олександр Гжівінський. Він тоді пояснив, що гранату жбурнув на знак особистого протесту проти чиновників.

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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