«Президент може бути тільки один». Садовий пояснив, чому не підтримав Гриценка



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Андрій Садовий переконаний, що може багато зробити для країни Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На думку Андрія Садового, «Самопоміч» - одна з найрозвинутіших партій в Україні - повинна мати свого кандидата у президенти

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав «Главкому», чому досі не об’єднався із командою Анатолія Гриценка на президентських виборах.

«Президент може бути тільки один. Ми не Швейцарія, де кожного року обирається нова особа. Парламентська кампанія уможливлює об’єднавчий процес для того, щоб бути хедлайнером і на наступних виборах фактично взяти більшість в парламенті. Ось така мета стоїть», - сказав Садовий

Стосовно виборів президента, коли він оголосив свій намір йти на вибори, «Самопоміч» його підтримала.

«Тож я маю намір йти і перемагати. Але я толерантно спілкуюся зі всіма, хто має демократичні погляди. Я переконаний, що наше дебатування з Анатолієм Степановичем приверне увагу і збільшить наше поле підтримки. В цивілізованому світі важливі дебати, щоб ми побачили у кого яка команда, де ми в поглядах маємо однакові думки, де є якісь розбіжності», - каже Садовий.

Кандидат заявив, що має зобов’язання перед колегами, які його висували.

«Я переконаний, що можу зробити багато для країни. Звичайно, я слухаю всіх, але приймаю рішення самостійно», - підкреслив він.

Садовий наголосив, що його партія - одна з найрозвинутіших партій в Україні з чіткою структурою і ідеологією.

«Як ви собі уявляєте, що «Самопоміч» не має свого кандидата на виборах президента? Можливо, Петро Олексійович і його брати по цеху цього хотіли би, але люди, які представляють демократичний спектр, хотіли б мати свого президента…», - резюмував кандидат.

8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.