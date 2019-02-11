Садовий розкрив план «Свободи»: Кошулинський йде не у президенти, а в мери



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Кошулинський брав участь у виборах мера минулого разу – у 2015 році, «Свобода» знов його виставлятиме

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий в інтерв'ю «Главкому» заявив, що рішення його давніх опонентів зі «Свободи» виставити президентом не лідера Олега Тягнибока, а людину другого плану – Руслана Кошулинського – базується на тому, що свободівцям треба мати свого кандидата в виборах міського голови.

«Для них сьогодні є важливим мати кандидата на вибори мера Львова. Оскільки Руслан Кошулинський брав участь у виборах мера минулого разу, вони знов його будуть виставляти», - пояснив Садовий.

Посадовець переконаний, що «Свобода» займається виборчою компанією мера, а не президента.

Нагадаємо, 3-го жовтня 2018 року, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що буде балотуватися на посаду президента України. А вже наступного дня сказав, що залишить крісло мера Львова навіть у випадку поразки на виборах президента. Очевидно, що у 2019 році, вперше за останні 12 років, у списках кандидатів на посаду міського голови Львова не буде Андрія Садового.

Вперше посаду мера Львова Андрій Садовий обійняв у квітні 2006 року та двічі переобирався як міський голова (2010 і 2015 року). Узимку 2012 року очільник Львова створив партію «Об'єднання «Самопоміч».

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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