Садовий розказав, як він з дружиною фінансує свою виборчу кампанію



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Андрій Садовий: Ми маємо бути постійно креативними Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кандидат зізнався, що перших 200 тисяч гривень з 2,5 мільйони застави для реєстрації кандидатом у президенти, вони з дружиною Катериною поклали з сімейних коштів

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому» про брак ресурсів на президентську кампанію.

«Я взагалі дуже самокритичний. Звичайно, що є брак ресурсів. У нас немає тих коштів, як у деяких кандидатів, які в принципі не мають обмежень. Ми за 10 гривень маємо робити те, що вони роблять за 10 тисяч. Ми маємо бути постійно креативними», - розповів Садовий.

Він додав, що державне фінансування, яке отримує «Самопоміч», він не має права використовувати на кампанію. «Лише кошти з виборчого фонду, який наповнюють прихильники і друзі», - уточнив кандидат.

Він зізнався, що перших 200 тис. грн він поклав «з його з Катериною (дружина Садового) сімейних коштів».

«Серед переліку колег, які наповнюють цей фонд ви побачите прізвище керівника виконкому партії Олега Лаврика, народних депутатів Левка Підлісецького, Тетяни Острікової, там буде багато відомих вам прізвищ. Деякі вам можуть бути невідомі, але з кожним з них ви зможете поспілкуватися у разі потреби. Сума і прізвище людини, яка внесла кошти, будуть публічно озвучені», - сказав Садовий.

На питання «Главкома», скільки коштує його кампанія, він відповів, що закінчаться вибори і його команда зробить звіт.

«Можна буде зробити проміжний звіт. До речі, це цікава ідея – давайте, ми станом на середину лютого підіб’ємо суму зібраних коштів і куди вони пішли», - резюмував посадовець.

8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.