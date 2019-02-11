Садовий розповів про свої стосунки з російським олігархом Фрідманом



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За словами Андрія Садового, Михайла Фрідмана він бачить раз на рік, коли той приїжджає на джазовий фестиваль Фото з відкритих джерел

За словами львівського мера, Фрідман любить повертатися у Львів, де народився

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що поєднує його з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

«Я його (Михайла Фрідмана) бачу раз на рік, коли він приїжджає на джазовий фестиваль. Ми сидимо в одному залі на три тисячі людей. Інших стосунків у мене з ним ніколи не було і я не бачу в них потреби», – розказав Садовий.

Мер Львова розказав, як Фрідман фінансово допомагав проведенню фестивалю – «там були кошти компаній, до яких він має опосередковане відношення».

Садовий також нагадав, що Михайло Фрідман народився у Львові і для нього це чи не єдина можливість показати дітям місто. Приїхати разом з батьками, дружиною, друзями. Він кожного року приїздить на три дні до Львова, бо там пройшла його молодість. А з віком у чоловіків сентименти беруть верх, вважає Садовий.

«Те, що він став спонсором фестивалю, – це факт. Але спонсорами є і MasterCard, і Borjomi, Lviv IT Cluster. Вони всі наповнюють фонд, який оплачує приїзд артистів. Також фонд наповнюється за рахунок продажу квитків. Все прозоро, достатньо чисто», - пояснив посадовець.

Міжнародний фестиваль Leopolis Jazz Fest — джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air у Львові. Титульним спонсором фестивалю до 2018 року виступав «Альфа-Банк Україна», в зв’язку з чим фестиваль носив назву Alfa Jazz Fest. У 2017 році було прийнято рішення про перейменування фестивалю на Leopolis Jazz Fest, що вказує на місце його проведення. Крім концертів джазових музикантів із різних країн світу, під час фестивалю відбуваються джем-сейшени, майстер-класи та автограф-сесії світових зірок джазу.

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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