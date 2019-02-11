Садовий розповів про свої стосунки з російським олігархом Фрідманом
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За словами львівського мера, Фрідман любить повертатися у Львів, де народився
Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що поєднує його з російським олігархом Михайлом Фрідманом.
«Я його (Михайла Фрідмана) бачу раз на рік, коли він приїжджає на джазовий фестиваль. Ми сидимо в одному залі на три тисячі людей. Інших стосунків у мене з ним ніколи не було і я не бачу в них потреби», – розказав Садовий.
Мер Львова розказав, як Фрідман фінансово допомагав проведенню фестивалю – «там були кошти компаній, до яких він має опосередковане відношення».
Садовий також нагадав, що Михайло Фрідман народився у Львові і для нього це чи не єдина можливість показати дітям місто. Приїхати разом з батьками, дружиною, друзями. Він кожного року приїздить на три дні до Львова, бо там пройшла його молодість. А з віком у чоловіків сентименти беруть верх, вважає Садовий.
«Те, що він став спонсором фестивалю, – це факт. Але спонсорами є і MasterCard, і Borjomi, Lviv IT Cluster. Вони всі наповнюють фонд, який оплачує приїзд артистів. Також фонд наповнюється за рахунок продажу квитків. Все прозоро, достатньо чисто», - пояснив посадовець.
Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.
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