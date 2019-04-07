Садовий утер ніс Кличку. В Україні вперше зносять незаконну багатоповерхівку



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Уперше в історії України незаконно збудовану багатоповерхівку зносять

У Львові триває демонтаж збудованої з порушеннями семиповерхового будинку на вул. Личаківській, 259.

Для знесення будівлі використовують великогабаритну 26-тонну техніку.

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Багатоповерхівка збудована на початку 2016 року і вже восени було подано позов про знесення самочинного будівництва. Судові процеси тривали до 18 грудня 2018 року, поки Восьмий адміністративний апеляційний суд постановив знести самочинно збудований об’єкт.

Багатоповерхівка зводилась без проектної документації, оскільки не було належним чином вироблених вихідних даних і відповідні роботи здійснювалися без проведення належної експертизи та без отримання дозвільного документу. Відповідно суди погодилися з нашою позицією, що такий об’єкт має бути знесений. Після отримання рішення суду, яке набрало законної сили, 4 січня 2019 року вже було відкрито виконавче провадження і в подальшому заходи щодо виконання рішення суду здійснював Личаківський відділ державної виконавчої служби.

Як відомо, у Києві чимало незаконних забудов. Так, жителі скандальної забудови Войцеховського періодично перекривають рух у Дарницькому районі, бо через відсутність документів там не можуть провести комунікації.